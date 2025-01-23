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Чиновнице краснодарского Роспотребнадзора и ее подчиненным вынесли приговор за взятки

Экс-главу отдела краснодарского Роспотребнадзора приговорили к 8 годам за взятки
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Телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Вступил в силу приговор бывшей начальнице отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Марине Балаевой и ее подчиненным по делу о многократных взятках. Об этом сообщили в пресс-службе краевых судов.

Следствие установило, что за деньги женщина с подчиненными не проверяла коммерческие организации и закрывала глаза на нарушения СанПиНа.

Приговор вынесли группе чиновников еще в июле прошлого года, однако они обжаловали его. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для его изменения, поэтому приговор вступил в законную силу.

В итоге сама Балаева получила восемь лет и восемь месяцев колонии общего режима, бывший эксперт отдела надзора за питанием населения Ирина Тверезовская получила семь лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Представительнице одной из коммерческих организаций Елене Цыкаловой назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Другие подчиненные Балаевой — Ольга Романова, Людмила Крючкова, Анна Третьякова, Виктор Гончаренко — получили условные сроки от семи до семи с половиной лет.

Ранее бывшего замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвинили в получении взяток более чем на 40 млн рублей.

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