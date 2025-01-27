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Обвиненного в растлении ученицы учителя заключили под стражу

Обвиненного в растлении ученицы учителя из Дмитрова арестовали на два месяца
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Дмитрове суд арестовал учителя физкультуры — мужчину обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, педагога арестовали на два месяца.

Напомним, в противоправных действиях мужчину обвинила семья десятилетней девочки. Мать четвероклассницы утверждает, что в январе текущего года мужчина приставал к ее дочери, когда остался с ней наедине в физкультурном зале.

Мать девочки, выдвинувшая обвинения против физкультурника, пожаловалась, что подверглась травле со стороны соседей. Более 900 жителей поселка встали на защиту педагога и подписали петицию о его невиновности.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор учителю физкультуры, который приставал к ученице в школьном холле.

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