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Учителя российской школы подозревают в домогательствах в отношении младшеклассницы

В Подмосковье задержали учителя, который мог домогаться десятилетней ученицы
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Дмитрий Дмитриев/РИА «Новости»

В подмосковном Дмитрове правоохранители задержали педагога одной из местных школ — учителя подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в январе текущего года: мужчина совершил противоправные действия в отношении десятилетней ученицы, когда находился вместе с ней в физкультурном зале.

«В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения», — уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что продолжают сбор фактов для доказательства вины подозреваемого.

До этого в Тюменской области вынесли приговор учителю физкультуры, который приставал к ученице в школьном холле.

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