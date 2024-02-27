Пристававшему к девушке-подростку в школьном холле российскому учителю вынесли приговор

В Тюменской области осудили учителя физкультуры, который приставал к девушке-подростку в школьном холле. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на близкий к правоохранительным структурам источник.

По информации агентства, мужчина приставал к школьнице в холле учебного учреждения. Педагога уволили практически сразу после начала следствия весной прошлого года.

Сообщается, что Нижнетавдинский суд приговорил бывшего учителя физкультуры к одному году ограничения свободы и штрафу размером в 50 тысяч рублей.

До этого педагога из Кирова заподозрили в домогательствах в отношении 10-летних близнецов. По словам девочек, когда они ходили на платные занятия по радиоделу, педагог целовал их и домогался.

Ранее россиянка обвинила учителя информатики в совращении ее 13-летней дочери.