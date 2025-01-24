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Ополчился весь поселок: семью, обвинившую учителя в педофилии, затравили соседи

mk.ru: семью, обвинившую учителя в приставаниях к дочери, травят односельчане
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Дмитрий Дмитриев/РИА «Новости»

Жители поселка в подмосковном Дмитрове ополчились на семью девочки, которая обвинила учителя местной школы в растлении десятилетней дочери. Об этом сообщает mk.ru.

По словам женщины, многие жители поселка, в котором проживает более тысячи человек, выразили недовольство обвинениями, выдвинутыми против 40-летнего преподавателя физкультуры. Мать школьницы отметила, что перестала ходить на работу, а также временно не водит дочь на занятия — женщина утверждает, что повсюду ее преследуют соседи и требуют забрать заявление.

До этого в Следственном управлении СК России по Московской области рассказали, что задержали учителя подмосковной школы по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности четвероклассницы.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор учителю физкультуры, который приставал к ученице в школьном холле.

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