Ополчился весь поселок: семью, обвинившую учителя в педофилии, затравили соседи

Жители поселка в подмосковном Дмитрове ополчились на семью девочки, которая обвинила учителя местной школы в растлении десятилетней дочери. Об этом сообщает mk.ru.

По словам женщины, многие жители поселка, в котором проживает более тысячи человек, выразили недовольство обвинениями, выдвинутыми против 40-летнего преподавателя физкультуры. Мать школьницы отметила, что перестала ходить на работу, а также временно не водит дочь на занятия — женщина утверждает, что повсюду ее преследуют соседи и требуют забрать заявление.

До этого в Следственном управлении СК России по Московской области рассказали, что задержали учителя подмосковной школы по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности четвероклассницы.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор учителю физкультуры, который приставал к ученице в школьном холле.