Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала бодипозитив палкой о двух концах

Врач Крашкина: бодипозитив может как помочь, так и навредить человеку
close
Freepik

Бодипозитив — это палка о двух концах. С одной стороны, данная философия может помочь человеку обрести уверенность в себе, а с другой — воспитывает равнодушие к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Многим бодипозитив помогает справляться с давлением стандартов красоты. Например, если человека с детства травили из-за внешности, принятие себя может стать способом вернуть уверенность. Для таких людей бодипозитив — это своего рода броня, которая защищает от боли и осуждения», — отметила Крашкина.

При этом она подчеркнула, что принятие своего тела ни в коем случае не должно означать отказ от заботы о здоровье.

До этого Крашкина говорила, что если человек с ожирением воспринимает свое состояние как норму, это может привести к серьезным заболеваниям: диабету, гипертонии, проблемам с сердцем. Принятие тела в таком случае создает ложное ощущение безопасности.

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами