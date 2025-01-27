Врач назвала бодипозитив палкой о двух концах

Врач Крашкина: бодипозитив может как помочь, так и навредить человеку

Бодипозитив — это палка о двух концах. С одной стороны, данная философия может помочь человеку обрести уверенность в себе, а с другой — воспитывает равнодушие к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Многим бодипозитив помогает справляться с давлением стандартов красоты. Например, если человека с детства травили из-за внешности, принятие себя может стать способом вернуть уверенность. Для таких людей бодипозитив — это своего рода броня, которая защищает от боли и осуждения», — отметила Крашкина.

При этом она подчеркнула, что принятие своего тела ни в коем случае не должно означать отказ от заботы о здоровье.

До этого Крашкина говорила, что если человек с ожирением воспринимает свое состояние как норму, это может привести к серьезным заболеваниям: диабету, гипертонии, проблемам с сердцем. Принятие тела в таком случае создает ложное ощущение безопасности.

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.