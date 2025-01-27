Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности бодипозитива

Врач Тананакина: философия бодипозитива может навредить здоровью
close
Freepik

Философия бодипозитива может сформировать у человека ложное убеждение в том, что здоровье можно игнорировать. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Часто бодипозитив критикуют за то, что он может отодвигать здоровье на второй план. Например, если человек с ожирением воспринимает свое состояние как норму, это может привести к серьезным заболеваниям: диабету, гипертонии, проблемам с сердцем. Принятие тела в таком случае создает ложное ощущение безопасности», — сказала Тананакина.

Она добавила, что люди с расстройствами пищевого поведения могут использовать бодипозитив как оправдание, чтобы не обращаться за помощью.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с инициативой о запрете движения бодипозитива в России.

Философия, которая набирает популярность среди россиян, пропагандирует нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании, считает депутат. Еще одним минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

Ранее эксперты объяснили, для чего мужчинам нужен бодипозитив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами