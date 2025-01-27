Россиян предупредили об опасности бодипозитива

Философия бодипозитива может сформировать у человека ложное убеждение в том, что здоровье можно игнорировать. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Часто бодипозитив критикуют за то, что он может отодвигать здоровье на второй план. Например, если человек с ожирением воспринимает свое состояние как норму, это может привести к серьезным заболеваниям: диабету, гипертонии, проблемам с сердцем. Принятие тела в таком случае создает ложное ощущение безопасности», — сказала Тананакина.

Она добавила, что люди с расстройствами пищевого поведения могут использовать бодипозитив как оправдание, чтобы не обращаться за помощью.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с инициативой о запрете движения бодипозитива в России.

Философия, которая набирает популярность среди россиян, пропагандирует нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании, считает депутат. Еще одним минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

Ранее эксперты объяснили, для чего мужчинам нужен бодипозитив.