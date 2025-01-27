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В Москву раньше времени прилетели зарянки

В Москву прилетели зарянки, которые возвращаются с зимовки ближе к апрелю
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Москву раньше времени прилетели зарянки, которые обычно возвращаются в столицу весной. Об этом сообщается в Telegram-канале «САО Москва».

Как правило, эти птицы возвращаются с зимовки только в конце марта или начале апреля. В столичном департаменте природопользования отметили, что некоторые зарянки могли остаться на зимовку в Москве.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По словам синоптика, прошлый рекорд был зафиксирован в 2020 году. Тогда средняя месячная температура воздуха в январе составила 0°C. Однако, как отметил руководитель Гидрометцентра, в текущем году показатель может получить положительные значения.

26 января главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прогнозировала, что метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, а окончательное ее наступление ожидается в середине марта.

Ранее был назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле.

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