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Назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле

Гидрометцентр: в Якутии зафиксировали самую низкую температуру воздуха на Земле
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Андрей Сорокин/РИА Новости

Самая низкая на планете температура воздуха по итогам минувших суток была зафиксирована в Якутии на метеостанции Сухана в Оленекском районе. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Станция Сухана зафиксировала мороз в -55,9°С, это самая низкая температура на планете за минувшие сутки», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, две другие позиции в «тройке лидеров» также принадлежат России. Так, в якутском селе Делянкир столбики термометров опускались в среду, 22 января, до -53,1°С, тогда как в районе реки Кегали, что в Магаданской области, мороз окреп до -50,5°С.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и центральной части России с четверга, 23 января, наступит метеорологическая весна. Специалист отметил, что в снежный покров в столице будет носить «символический характер», осадки, скорее всего, будут похожи на «снежно-водяную кашу».

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что дневная температура в Москве в понедельник и вторник, 27 и 28 января, может приблизиться к рекордным значениям.

Ранее в Британии объявили «красный» уровень опасности из-за шторма.

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