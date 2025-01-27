Российский школьник заявился в супермаркет в футболке и носках, спасаясь от отчима

В Тюмени школьник в футболке и в носках прибежал в магазин, спасаясь от отчима

В Тюмени мальчик пришел в магазин без одежды, спасаясь от агрессии родителя. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

По информации канала, ребенок выбежал на улицу в носках, трусах и футболке, убегая от отчима, который собирался побить его. Мальчик прибежал в сетевой магазин в доме №129 по улице Широтной, где его заметили прохожие.

Комментариев официальных ведомств по поводу случившегося не поступало.

До этого в Прокопьевске Кемеровской области ребенок сбежал из дома из-за истязаний отчима. Мужчина полгода избивал пасынка: изуродовал ему лицо, выгонял его ночевать на неотапливаемую веранду. В итоге школьник ушел из дома и пытался спрятаться в супермаркете. После пережитых издевательств ребенок проходит лечение в Москве.

Ранее в Новой Москве отец избил восьмилетнего сына ложкой для обуви, мальчик сбежал из дома.