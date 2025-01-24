Ребенок из Прокопьевска, которому отчим сам зашивал губу, будет лечиться в Москве

Мальчика из Прокопьевска, пострадавшего от отчима, отправили в Москву

Мальчика, над которым издевался отчим в Прокопьевске, отправили в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минздрава Кузбасса Дмитрия Беглова.

Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. В медучреждении 11-летний пациент также пройдет дополнительное обследование.

«Просьба была от Следственного комитета Российской Федерации, лично от председателя, Минздрав организовал эту помощь на базе РДКБ», – поделился Беглов.

Он также добавил, что ребенку предстоит пластическая операция, которую ему планируют сделать в Кузбассе. Манипуляции проведут местные специалисты.

Мальчик попал в больницу Кемеровской области в конце ноября после того, как сбежал из дома. Ребенок просидел в местном магазине два дня, пока его не обнаружили с многочисленными травмами, изуродованным лицом и сломанной ногой.

По данным местных пабликов, перед побегом отчим разбил мальчику губу и попытался сам ее зашить. Помимо этого, пострадавшего морили голодом и заставляли есть стиральный порошок.

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