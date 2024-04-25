Школьник сбежал из дома из-за отца, избившего его металлической ложкой для обуви

В Новой Москве восьмилетний мальчик сбежал из дома из-за постоянных побоев отца, мальчик самостоятельно добрался в другой район города и рассказал о произошедшем родственникам. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Новой Москве, избитый отцом восьмилетний школьник сбежал из дома, приехал к родственникам, которые заявили на домашнего тирана в полицию. По словам школьника, он поссорился с отцом в машине по дороге домой, мужчина схватил ребенка за шею, затащил в квартиру и избил металлической ложкой для обуви.

На следующее утро мать привела сына в поликлинику, домой после приема ребенок не вернулся. Старшая сестра пострадавшего вместе с бабушкой написали заявление в правоохранительные органы, пострадавшего госпитализировали, после оказания медицинской помощи он был изъят из семьи и помещен в кризисный центр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Курской области пьяная 43-летняя женщина избила ногами 11-месячную девочку, пока мать ребенка ездила по делам. Малолетнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. В отношении оставившей ребенка с нетрезвой женщиной матери ребенка составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее жительница Краснодара оставила на улице ребенка в надежде, что его заберет бывший муж.