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В Пакистане четверых человек приговорили к высшей мере за «оскорбление Пророка»

Hindustan Times: четверых человек приговорили к высшей мере за богохульство
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Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

В Пакистане четверых человек приговорили к высшей мере наказания за «оскорбление Пророка». Об этом пишет индийская газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

По информации издания, Ваджида Али, Ахфака Али Сакиба, Рану Усмана и Сулеймана Саджида признали виновными в «оскорблении Пророка» в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По версии следствия, осужденные загружали в соцсеть богохульный контент.

«Федеральное управление по расследованию киберпреступлений Пакистана (FIA) возбудило дело в соответствии с Законом о предотвращении электронных преступлений (PECA) и Уголовным кодексом Пакистана по жалобе гражданина Шираза Фаруки», — говорится в материале.

Их приговорили к высшей мере наказания и штрафу в размере 2,5 млн пакистанских рупий с каждого (около 878 тыс. рублей).

20 января в Иране суд признал виновным в богохульстве поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного зрителям под псевдонимом Таталу.

Ранее житель Малайзии получил 10 лет тюрьмы за оскорбление ислама.

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