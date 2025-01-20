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В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни

Etemad: суд Ирана приговорил певца Таталу к смертной казни за богохульство
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amotataloo_org/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Иране суд приговорил поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного зрителям под псевдонимом Таталу, к смертной казни. Об этом пишет Etemad.

По данным издания, первоначально артиста приговорили к пяти годам колонии, однако прокурор запросил пересмотр дела, не согласившись с решением суда. После этого уголовное дело было возобновлено.

«На этот раз обвиняемый был приговорен к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда», — говорится в публикации.

Согласно материалам суда, приговор еще подлежит обжалованию.

До этого сообщалось, что певца Эдуарда Шарлота приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Музыканта обвиняли по нескольким уголовным делам по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, а также возбуждении ненависти или вражды. В зале суда в ходе последнего слова он попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики.

Ранее двое осужденных на смертную казнь отказались принимать помилование Байдена.

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