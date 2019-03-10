Житель Малайзии получил 10 лет тюрьмы за оскорбление ислама

В Малайзии 22-летний мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы за оскорбление ислама в социальных сетях, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Мужчина публиковал записи, в которых оскорблял ислам и пророка Мухаммеда, уточнили в полиции.

Отмечается, что ему предъявили десять обвинений. Мужчине грозит лишение свободы сроком на десять лет (одно обвинение — один год). В настоящее время он признал свою вину.

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Помимо этого, полиция Малайзии предъявила обвинения еще трем пользователям за оскорбления религии и заключила их под стражу.

Ранее сообщалось, что испанец «оскорбил чувства верующих» обработанным изображением Христа и получил штраф.