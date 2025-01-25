В РФ собрались тестировать будущих родителей на риски наследственных заболеваний у детей

В России внедрят генетические тесты для оценки рисков болезней у детей

В России внедрят генетические тесты для родителей для оценки рисков болезней у детей. Это следует из поручения российского лидера Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — говорится в постановлении.

Соответствующую задачу президент поручил выполнить федеральному правительству и региональным властям в срок до 15 мая текущего года.

До этого Путин поручил правительству проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. При наличии неэффективности российский лидер поручил внести необходимые изменения.

Кроме того, в ходе этого же заседания, российский лидер поручил представить предложения по совершенствованию программы материнского капитала, включая его увеличение в зависимости от очередности рождения ребенка.

Ранее в России предложили давать льготную ипотеку за обещание родить ребенка.