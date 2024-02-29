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Врач объяснила, кому нужен генетический тест на риск развития рака

Генетик Жусина: рак у молодых родственников — повод обратиться к генетику

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Некоторые виды рака почти никогда не наследуются, поэтому случаи рака в семье могут не быть признаком высокого генетического риска. Об этом порталу e1.ru рассказала эксперт фонда «Не напрасно» врач-генетик Юлия Жусина.

Чтобы выяснить, нужен ли человеку генетический тест, лучше обратиться к врачу: генетику или онкологу. Он должен проанализировать возраст начала заболевания, гистологический вариант опухоли, наследственный анамнез, наличие первично-множественных опухолей у родных, а также этническое происхождение.

Насторожить должны следующие случаи рака у родственников: редкие виды рака, двусторонний рак парных органов, несколько образований в одном органе, рак в молодом возрасте, необычные проявления, рак в нескольких поколениях.

Врач отметила, что почти любой рак может быть наследственным. Но вероятность этого зависит то локализации: рак молочной железы часто бывает наследственным, а рак легкого, — почти никогда. Поэтому не каждый случай рака у родственника говорит о необходимости тестирования. Например, рак молочной железы у 70-летней бабушки или рак легкого у пожилого отца, который курил в течение последних 25 лет, не являются поводами для генетического тестирования.

Ранее онколог рассказал, какое питание приводит к раку.

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