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Ученые опровергли странную гипотезу о связи COVID-19 с похолоданием на Луне

MNRASL: карантин из-за коронавируса не повлиял на изменения лунного климата
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Depositphotos

Международная группа ученых из США и Тринидада и Тобаго проверила теорию своих индийских коллег о связи между похолоданием на поверхности Луны и карантином из-за пандемии коронавирусной инфекции на Земле весной 2020 года. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRASL).

В исходном материале физики из Университета Гуджарат изучили данные аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter для анализа температуры поверхности Луны с 2017 по 2023 год. Результаты показали резкое падение температуры на Луне во время локдаунов в связи с COVID-19.

В новом исследовании ученые из Миссурийского университета науки и технологий (США) и Университета Вест-Индии в Сент-Огастине (Тринидад и Тобаго) провели более подробный анализ тех же данных, рассмотрев тенденции изменений лунного климата.

Специалисты пришли к выводу, что температура на Луне резко упала в 2018 году — за два года до начала пандемии. Кроме того, рассмотренное снижение 2020 года фактически началось еще в 2019 году, когда никаких карантинов не объявлялось.

«Мы не оспариваем, что температура действительно снижалась в разное время в течение изучаемого периода времени. Но, похоже, будет немного натянуто утверждать с уверенностью, что человеческая деятельность была основной причиной этого», — отметил соавтор работы, доктор Уильям Шонберг из Миссурийского университета науки и технологий.

Ученые добавили, что человечество теоретически может влиять на лунную среду, однако это воздействие настолько ничтожно, что его нельзя зафиксировать или измерить существующими инструментами.

Ранее исследователи раскрыли тайны происхождения Луны.

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