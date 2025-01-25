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В Иркутской области сгорела воскресная школа, где был пункт сбора гумпомощи для СВО

В Вихоревке сгорела воскресная школа при храме Николая Чудотворца
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Telegram-канал «Елена Крыжановская ЗС38»

В Иркутской области в городе Вихоревка пожар уничтожил здание воскресной школы при храме Николая Чудотворца. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания региона Елена Крыжановская.

В здании находился пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.

По ее словам, причины возгорания устанавливаются. Руководитель волонтерской организации Елена Анатольевна Ясинская заявила, что огонь уничтожил значительное количество готового к отправке груза. Глава Вихоревки Николай Дружинин находился на месте происшествия.

В инциденте никто не пострадал. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы восстановить работу центра. Первоочередной задачей является поиск нового места, заключила депутат.

Этим же утром в общежития на Старообрядческой улице в Лефортово произошел пожар. По данным агентства, из здания эвакуировали людей. Очевидцы отметили, что с четвертого этажа виден густой черный дым. Предварительно, в здании проводились сварочные работы.

Ранее в Новой Москве подожгли два автомобиля.

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