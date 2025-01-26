Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В якутском поселке сгорели административное здание и школа

В якутском Нижнеянске огонь с админздания перекинулся на единственную школу

В поселке Нижнеянск в Якутии случился пожар в административном здании, после чего огонь перекинулся на единственную школу, где учатся восемь детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе в Telegram-канале.

По данным ведомства, в деревянном двухэтажном строении располагаются шесть организаций. Из-за сильного ветра пожар распространился на примыкающее каменное здание школы.

Причины и обстоятельства ЧП пока устанавливают. В инциденте никто не пострадал. Местные власти оценивают ущерб от пожара.

В оперштабе отметили, что учеников не могут перевести на дистанционное обучение из-за плохого интернета, поэтому власти начали искать замену школе. Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков заявил, что пока выбор остановился на пустующем здании дома культуры. Однако здание нужно подготовить: наладить внутри температурный режим, а также установить необходимое оборудование.

Ранее в Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами