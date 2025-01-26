В якутском поселке сгорели административное здание и школа

В якутском Нижнеянске огонь с админздания перекинулся на единственную школу

В поселке Нижнеянск в Якутии случился пожар в административном здании, после чего огонь перекинулся на единственную школу, где учатся восемь детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе в Telegram-канале.

По данным ведомства, в деревянном двухэтажном строении располагаются шесть организаций. Из-за сильного ветра пожар распространился на примыкающее каменное здание школы.

Причины и обстоятельства ЧП пока устанавливают. В инциденте никто не пострадал. Местные власти оценивают ущерб от пожара.

В оперштабе отметили, что учеников не могут перевести на дистанционное обучение из-за плохого интернета, поэтому власти начали искать замену школе. Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков заявил, что пока выбор остановился на пустующем здании дома культуры. Однако здание нужно подготовить: наладить внутри температурный режим, а также установить необходимое оборудование.

Ранее в Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов.