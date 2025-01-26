В Новгородской области из горящей пятиэтажки эвакуировали жильцов с помощью спецсредств

МЧС: из горящего дома в поселке Панковка пожарные спасли 27 человек

Вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Панковка Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, горела квартира на втором этаже в пятиэтажном доме. Люди на верхних этажах просили о помощи. Пожарные спасли 27 человек — из-за сильного задымления людей спасали с помощью высотной техники и спецсредств.

По предварительной информации, двум спасенным жителям дома потребовалась медицинская помощь.

Пожар на площади 40 квадратных метров в итоге ликвидировали 16 спасателей на пяти единицах техники. Причину возгорания устанавливают органы дознания.

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