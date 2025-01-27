У берегов Франции начались поиски попавшего в шторм пожилого моряка

У берегов Франции ведутся поиски 73-летнего британского моряка, чья яхта попала в шторм. Об этом пишет The Guardian.

«Вертолет французских ВВС был отправлен на поиски мужчины после того, как он включил свой аварийный радиомаяк в 15:00 в субботу, примерно в 50 милях (80 км) к западу от Лакано на юго-западе Франции», — говорится в публикации.

12-метровую яхту моряка нашли «выпотрошенной» в Атлантике. На борту мужчины не оказалось. Его личность устанавливается.

23 января в Великобритании был объявлен «красный» уровень погодной угрозы. Прогнозисты штормов сообщали, что в королевстве нельзя исключать сильное событие — взрывной циклогенез. Отмечалось, что он был вызван резким падением давления воздуха, что может привести к риску возникновения нескольких торнадо. Ожидалось, что шторм спровоцирует порывы ветра до 90 миль в час (более 100 километров в час), дождь и снег.

Позже агентство Bloomberg писало, что зимний шторм «Эовин» принес рекордные порывы ветра в 183 километра в час в Голуэй на западе Ирландии. По данным издания, «Эовин» стала «погодной бомбой: порядка 715 тысяч домов, ферм и предприятий остались без электричества.

Ранее появились кадры «разрубленного» ударом волны в Керченском проливе танкера.