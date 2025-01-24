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Бушующий в Великобритании шторм «Эовин» оставил без света 715 тысяч домов

Bloomberg: шторм «Эовин» оставил тысячи людей без электричества и отменил полеты
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Depositphotos

Зимний шторм «Эовин» принес рекордные порывы ветра в 183 километра в час в Голуэй на западе Ирландии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ирландскую метеорологическую службу Met Eireann.

«Эовин усилилась волной арктического воздуха, которая пронеслась через США и принесла снежные условия в обычно бесснежные части американского Юга в начале этой недели», — говорится в публикации.

По данным агентства, «Эовин» стала «погодной бомбой», вооруженной разрушительными ветрами. Как сообщили в государственной энергетической компании ESB, порядка 715 тысяч домов, ферм и предприятий остались без электричества.

С приближением шторма власти Ирландии и некоторых частей Шотландии объявили красный уровень погодных предупреждений. Оказались закрыты школы, университеты, местных жителей призвали укрыться в безопасном месте.

Кроме того, поезда были отменены по всей Ирландии, большинство железнодорожных маршрутов между Англией и Шотландией были приостановлены в пятницу. Железнодорожное сообщение по большей части севера Англии полностью было остановлено.

Неизвестно, получил ли шторм имя «Эовин» в честь девы Рохана из Легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Отмечается, что в адрес Эовин в ходе повествования прозвучали слова: «Такая красивая, такая холодная. Как утро ранней весны все еще по-зимнему ледяное».

Накануне в Великобритании был объявлен «красный» уровень погодной угрозы. Прогнозисты штормов сообщали, что в Королевстве нельзя исключать сильное событие — взрывной циклогенез. Отмечалось, что он был вызван резким падением давления воздуха, что может привести к риску возникновения нескольких торнадо.

Ранее жителей Британии предупредили об аномально мощном снегопаде.

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