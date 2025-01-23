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В Британии объявили «красный» уровень опасности из-за шторма

Sky News: в Великобритании объявлен «красный» уровень опасности из-за шторма
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Depositphotos

«Красный» уровень погодной опасности объявили в Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

«Прогнозисты штормов говорят, что в Великобритании нельзя исключать сильное событие — взрывной циклогенез, вызванный резким падением давления воздуха, что может привести к риску возникновения нескольких торнадо», — говорится в публикации.

По данным телеканала, синоптики предупреждают об «очень сильном» ветре, который обрушится на всю Северную Ирландию и часть Шотландии. Также на некоторые районы страны могут обрушиться торнадо, указали специалисты погоды.

Как пишет Sky News, ожидается, что шторм спровоцирует порывы ветра до 90 миль в час (более 100 километров в час), дождь и снег. Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности, школам рекомендовано закрыться, а водителям — воздержаться от поездок.

6 января в Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада. Автовладельцев в городе призвали перепарковать машины таким образом, чтобы они не мешали проезду экстренных служб, под угрозой принудительной эвакуации. На фоне снегопада жители американской столицы стали активно закупать хлебобулочные изделия и другие продукты, а также бумажные полотенца и туалетную бумагу.

Ранее жителей Британии предупредили об аномально мощном снегопаде.

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