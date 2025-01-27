В деле об убийстве Дугиной вышли на организованную группу

Осужденные за подделку документов по делу Дугиной работали в составе группы

Осужденные за подделку документов по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной действовали в составе организованной группы, созданной в 2017 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

Группа занималась изготовлением фальшивых документов и поиском желающих их получить, говорится в документах. Следователи доказали, что участники группы сбывали поддельные документы не только в России, но и за рубежом, отмечает агентство.

Александр Сучков и Андрей Кузнецов, осужденные в 2023 году за подделку свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной покинули Россию, получили по 3,5 года в колонии общего режима.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. ФСБ заявила, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей была названа гражданка Украины Наталья Вовк.

Позже ФСБ выяснила, что у Вовк был подельник — ее соотечественник Богдан Цыганенко. По предварительным данным, именно он получил новые номера для машины, на которой в России перемещалась Вовк. Кроме того, мужчина арендовал гараж, где они вместе с исполнительницей преступления собирали бомбу.

Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Ранее свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дугиной.