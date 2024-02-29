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Обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной включили в перечень террористов и экстремистов

Обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк включена в перечень террористов и экстремистов

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ФСБ России

Обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк включили в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Это выяснил корреспондент «Газеты.ru».

Кроме того, в список включили ее предполагаемого сообщника Богдана Цыганенко.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины не стала комментировать данные газеты The Washington Post о причастности к взрыву российской журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

23 октября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины. Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Ранее бывший полицейский признал вину в помощи организаторам теракта против Дугиной.

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