Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дугиной: новые подробности

Свидетели подтвердили причастность украинцев Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в 2022 году. Вовк и Цыганенко обвиняются в убийстве по предварительному сговору. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Свидетели подтвердили причастность украинцев Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В решении суда о заочном аресте Вовк отмечается, что представленные документы, включая показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания и результаты оперативно-разыскной деятельности, подтверждают обоснованность подозрений в ее причастности к преступлению. В аналогичном постановлении о заочном аресте Цыганенко говорится, что его причастность к делу также подтверждается свидетельскими показаниями.

Оба фигуранта обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Вовк и Цыганенко объявлены в международный розыск и находятся под заочным арестом.

Кто такие Вовк и Цыганенко

Наталья Вовк — гражданка Украины, которую следствие считает главной подозреваемой в организации убийства Дугиной. 43-летняя Вовк пересекла российскую границу в июле 2022 года на машине с номерами ДНР. Вместе с ней была ее 12-летняя дочь. Вовк, используя поддельные документы, сняла квартиру в доме на улице Вернадского, где жила Дарья Дугина. В это время Богдан Цыганенко, который помогал Вовк, арендовал гараж на юго-западе Москвы. Там они вместе собрали бомбу, которую затем прикрепили к днищу внедорожника Land Cruiser Prado Дугиной.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Она возвращалась в Москву после патриотического фестиваля «Традиция». ФСБ установило, что Цыганенко покинул Россию через Эстонию за день до теракта. 21 августа таким же маршрутом через Псковскую область выехала и Вовк.

Участие россиян

На скамье подсудимых оказались и несколько граждан России. В ноябре 2023 года Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Даниила Чоудхури — к одному году по обвинению в незаконном сборе данных. Эти данные касались автомобиля и места жительства Дугиной.

Также следствием установлено, что поддельные документы для автомобиля Вовк помогли получить некие Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Они создали преступную группу, которая занималась подделкой документов. Суд приговорил их к трем с половиной годам в колонии общего режима каждого.

По версии следствия, в начале августа 2022 года участники преступной группы нашли человека, который хотел купить поддельное свидетельство о регистрации автомобиля на имя Натальи Вовк. Александр Сучков разработал дизайн этого документа, а Андрей Кузнецов изготовил само поддельное свидетельство. Вовк использовала этот документ для передвижения по России и для выезда из страны с 17 по 21 августа 2022 года.