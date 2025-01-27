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В столице Боливии обстреляли посольство Венесуэлы

Неизвестные открыли огонь по зданию посольства Венесуэлы в столице Боливии
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Shutterstock

Неизвестные обстреляли здание венесуэльского посольства в столице Боливии Ла-Пасе. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила глава боливийского МИД Селинда Соса.

По словам министра, злоумышленники несколько раз выстрелили по посольству из огнестрельного оружия и повредили некоторые элементы фасада.

Соса заявила, что власти страны осуждают подобный вандализм. Она также сообщила, что началось расследование инцидента.

19 января американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте, что президент Венесуэлы Николас Мадуро наносит вред населению страны.

В тот же день портал Axios со ссылкой на анонимный источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирно.

Отмечается, что Трамп заинтересовался сменой власти в Венесуэле после того, как президент США Джо Байден захотел направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма.

Ранее сообщалось, что США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку.

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