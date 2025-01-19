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Маск обвинил главу Венесуэлы в причинении вреда народу страны

Маск: Мадуро вредит населению Венесуэлы
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Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что президент Венесуэлы Николас Мадуро наносит вред населению страны.

Таким образом Маск прокомментировал репост пользователя в соцсети Х отрывка статьи портала Axios, в которой говорилось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник [Уго Чавес]», — поделился Маск.

До этого портал Axios писал, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирно.

Также избранный президент США Дональд Трамп заинтересовался сменой власти в Венесуэле после того, как президент США Джо Байден захотел направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.

До этого Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля призвал деколонизировать Пуэрто-Рико и освободить территорию от американцев.

Ранее на генконсульство Венесуэлы в Португалии напали на фоне инаугурации Мадуро.

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