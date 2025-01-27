Раскрыт средний размер страховой пенсии после индексации

В России средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит около 24,9 тыс. рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

По его словам, чтобы компенсировать недополученную индексацию за текущий месяц, в феврале будет осуществлена специальная доплата к пенсии, составляющая чуть более 2% от январской пенсии.

«Ожидается, что средняя страховая пенсия достигнет примерно 24,9 тыс. рублей, то есть в среднем примерно на 500 рублей больше, чем озвучивалось ранее», — сказал эксперт.

25 января член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит порядка 25 тыс. рублей.

22 января президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что в стране будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. Он уточнил, что индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Глава государства поручил реализовать соответствующие решения «задним числом» — с 1 января 2025 года.

Ранее в Госдуме рассказали, какой стаж необходим для пенсии.