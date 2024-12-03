В Госдуме рассказали, какой стаж необходим для пенсии

Для получения пенсии по старости россиянам в принципе нужно накопить 15 лет страхового стажа. Необязательно, чтобы стаж был непрерывным до момента наступления пенсионного возраста, сказала «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нет, россиянам для получения выплат нужно в принципе накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Кроме того, кроме 30 баллов и 15 лет стажа, еще одно требование — достижение пенсионного возраста. Если мужчина не достиг 63 лет, а женщина — 58 лет в 2025 году, то даже при наличии 15 лет страхового стажа и накопленных 30 пенсионных баллах граждане не смогут рассчитывать на выплаты. Пенсионный возраст в России повышается в рамках реформы. Так, в 2026 году на пенсию смогут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет. С 2028 года на пенсию могут выйти женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет», — отметила Бессараб.

По ее словам, самозанятые для накопления страхового стажа могут заключить с Социальным фондом договор о добровольных пенсионных накоплениях и уплачивать взносы ежегодно.

Сенатор Ольга Епифанова посоветовала россиянам покупать пенсионные баллы в 2025 году, если у них уже накоплено 28 при минимальных 30 баллах для получения выплат.

Ранее в Госдуме рассказали, снизят ли в России пенсионный возраст.