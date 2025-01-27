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В Ленинградской области мужчину облили бензином и подожгли

РЕН ТВ: в Ленинградской области работника котельной облили бензином и подожгли
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Кузнечное Ленинградской области неизвестные избили работника котельной, облили его бензином и подожгли. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«В результате нападения он получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ожоги», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В ноябре прошлого года стало известно, что в Нижегородской области женщина попыталась сжечь своего сожителя заживо. По версии следствия, жительница деревни Дарьино выпила и поссорилась со своим сожителем. Она дождалась, когда он закурит сигарету, и облила его бензином. Вспыхнуло пламя, но мужчина самостоятельно смог его потушить. Пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами.

До этого сообщалось, что в Выселковском районе Краснодарского края перед судом предстанет местный житель, который поджег возлюбленную. Во время застолья мужчина приревновал женщину к одному из приятелей. Когда пьяные знакомые заснули, злоумышленник облил сожительницу бензином и поджег. Спасти женщину не удалось.

Ранее в Москве вынесли приговор подростку, который сжег своего сверстника.

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