Пьяная россиянка облила бензином сожителя, пока он курил сигарету

В Нижегородской области женщина попыталась сжечь своего сожителя заживо. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, 31 августа жительница деревни Дарьино выпила и поссорилась со своим сожителем. Она так разозлилась на партнера, что дождалась, когда он закурит сигарету, и облила его бензином.

Вспыхнуло пламя, но мужчина самостоятельно смог его потушить и с термическими ожогами был госпитализирован в больницу. Однако огонь распространился на дом, что привело к его уничтожению. Злоумышленница не признала вину, в ближайшее время она ответит за содеянное в суде.

Ранее москвича заподозрили в поджоге квартиры с женой внутри.