В Москве вынесли приговор подростку, который сжег своего сверстника

Зюзинский районный суд вынес приговор 16-летнему юноше, который облил 14-летнего знакомого бензином и поджег на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Несовершеннолетнего судили за убийство, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, он решил расправиться с жертвой путем поджога, предварительно вылив ему на одежду бензин из пластиковой бутылки, тем самым причинив потрепавшему физические и нравственные страдание, а также телесные повреждения в виде термических ожогов.

Инцидент произошел 5 июня 2023 года на детской площадке на Чечерском проезде в Южном Бутово. Школьника облил бензином знакомый и поджег. Пострадавшего тушили куртками очевидцы ЧП. После ребенка доставили в больницу, где ему диагностировали ожог 99-100% кожных покровов и ожоги обоих глаз I-II степени. Через три недели после происшествия 14-летний подросток, находившийся все это время в реанимации, скончался.

Подозреваемого сначала арестовали на два месяца по подозрению в покушении на убийство с особой жестокостью, а затем продлили арест. Свою вину в произошедшем он не признал.

Сегодня московский суд вынес ему приговор, согласно которому виновный проведет в воспитательной колонии пять лет.

Ранее москвич поджег знакомую во время свидания.