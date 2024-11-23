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Россиянин из ревности облил бензином и поджег возлюбленную

В Краснодарском крае мужчина облил бензином и поджег сожительницу

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СК

В Выселковском районе перед судом предстанет местный житель, который из ревности поджег возлюбленную, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. 46-летний житель станицы Ирклиевской распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Во время застолья мужчина приревновал женщину к одному из приятелей.

Когда пьяные знакомые заснули, злоумышленник облил возлюбленную бензином и поджег. Огонь перекинулся на вещи внутри дома. Нетрезвые гости успели покинуть жилище, поджигатель вытащил россиянку на улицу и потушил горевшую на ней одежду.

Спустя несколько часов, когда состояние женщины ухудшилось, на место была вызвана бригада скорой помощи, однако спасти пострадавшую врачи не смогли. В отношении ревнивого сожителя было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Иркутской области ужесточили приговор мужчине, который поджег жену и младенца. Во время ссоры с супругой он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В момент произошедшего в помещении находились два ребенка двух и четырех лет, а также младенец, которого пострадавшая держала на руках. В результате старших мальчиков и их мать спасти не удалось. Россиянин приговорен к пожизненному сроку заключения.

Ранее россиянин, посадивший на цепь сожительницу, отделался условным сроком.

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