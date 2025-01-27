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В Сербии обострилась ситуация с массовыми протестами

«Ъ»: продолжающиеся в Сербии массовые протесты переросли во всеобщую забастовку
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Darko Vojinovic/AP

Массовые протесты в Сербии, которые продолжаются уже более двух месяцев, в конце минувшей недели переросли во всеобщую забастовку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Протесты студентов, которые поддержала сербская оппозиция, стали массовыми. По информации белградского агентства по мониторингу митингов, в акциях принимали участие до 55 тыс. человек.

В понедельник, 27 января, студенты собираются провести 24-часовую блокаду главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды. Блокада может парализовать значительную часть сербской столицы.

19 января президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад пытается устроить в стране цветную революцию, используя студентов. По словам главы государства, он совершенно не сомневается в таких попытках. Он пояснил, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

В Сербии проходят протесты в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии.

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