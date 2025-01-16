Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях, призвав задуматься, являются ли «атаки» на подводные кабели в Балтийском и Южно-Китайском морях «простыми совпадениями». Ее слова приводит Fox News.

«Кремль уже много лет ведет гибридную кампанию против Европы, начиная от распространения дезинформации и кибератак и заканчивая использованием энергоносителей в качестве оружия. После полномасштабного вторжения России на Украину эти усилия резко активизировались», — утверждает Каллас.

В то же время она заметила, что Россия – «не единственный вызов», с которым сталкивается Европа. По ее словам, китайские суда замешаны в повреждении кабелей в Балтийском море, и что это неоднократно наблюдалось и в Тайваньском проливе «в течение многих лет». Она считает, что на фоне поддержки России со стороны Китая трудно рассматривать такое развитие событий как совпадение.

«Китай внимательно следит за нашей реакцией на действия России. США должны занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы не допустить проблем с Китаем. Поддержка Украины сегодня помогает уберечь американские войска от будущих конфликтов», — сказала Каллас.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Совфеде оценили фразой «пойдут ко дну» планы НАТО взять под контроль Балтийское море.