Крылатые ракеты и десятки БПЛА: ВСУ атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму Mash: ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе БПЛА и ракетами

ВСУ выпустили в сторону аэродрома Бельбек в Севастополе 40 БПЛА, ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow, пишет Mash. По информации канала, ВС РФ сбили все цели. В Минобороны сообщили о перехвате 25 БПЛА над Крымом. В ответ ВС РФ ударили по украинским аэродромам, военным и технике ВСУ при помощи авиации в 144 районах в зоне СВО.

Украинские войска атаковали аэродром Бельбек в Севастополе, сообщил утром 27 ноября Telegram-канал Mash.

Как утверждают журналисты со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, на северо-запад Крыма летело около 40 беспилотных летательных аппаратов, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленные на данный момент крылатые ракеты. Предполагается, что это британские Storm Shadow.

По данным Mash, все цели были сбиты. Обломки одного из дронов упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе в Севастополе.

Утром в Севастополе временно прекращал работу морской пассажирский транспорт, который включает в себя катера и паромы, сообщали в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Причины в ведомстве не называли.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале написал, что российские военные успешно отразили атаку ВСУ на город. По информации спасательной службы Севастополя, написал он, никакие гражданские объекты в не пострадали.

Как сообщили в Минобороны, средства ПВО утром в среду сбили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом.

Меньше недели назад, 21 ноября, над акваторией Черного моря сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что целью атаки ВСУ могла быть городская система противовоздушной обороны.

«Там много предприятий, аэродром, стоят наши системы ПВО. И, конечно, это главная база Черноморского флота», — отметил бывший военный.

Атаки ВСУ на приграничные регионы

Прошедшей ночью в других регионах, по сообщению Минобороны, ВС РФ удалось перехватить еще 22 БПЛА: 10 — над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два — над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.

Днем в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три беспилотных летательных аппарата ВСУ нанесли удар по территории региона. По предварительной информации, никто не пострадал.

Один из дронов атаковал Белгород. В результате удара БПЛА загорелась кровля неэксплуатируемого здания, пламя охватило 120 кв. м. Пожарные его потушили.

В свою очередь российская авиация нанесла поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, а также скоплениям военных и техники в 144 районах в зоне СВО, сообщили в Минобороны. В каких именно районах ВСУ понесли потери, не уточняется.

Помимо авиации, отметили в МО, удары наносили беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.