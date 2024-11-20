Губернатор Севастополя сообщил об обнаружении частей беспилотника

В районе улицы Нефтяная в Севастополе нашли части беспилотника, предварительно, с боезарядом. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

По его словам, летательный аппарат подавили силы радиоэлектронной борьбы, и тот упал во время одной из атак ВСУ на город. Губернатор добавил, что пиротехники МЧС произведут контролируемый подрыв частей дрона на месте обнаружения примерно до 15:00 мск.

«Если услышите громкий звук, не переживайте. Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности», — предупредил Развозжаев.

Он напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

В этот же день в селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины сдетонировал во дворе жилого дома. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения беспилотника пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными травмами шеи, спины и стопы.

Ранее осколок от взрыва БПЛА насквозь пробил живот водителя в Ростовской области.