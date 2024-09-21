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В Крыму рассказали о значении 2014 года

Глава межнациональной миссии Смирнов: статус Крыма определился в 2014 году

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Unsplash

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что в 2014 году в вопросе о статусе Крыма была поставлена точка, и он окончательно стал российским. С такими словами он выступил для РИА Новости.

«Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления – инсинуации и бред», — заявил политик.

При этом нахождение Крыма в составе Украинской ССР и Украины он назвал «украинским колониальным периодом».

До этого Смирнов призвал начать судебный процесс над президентом Украины Владимиром Зеленским за атаки по мирному населению.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее в Кремле прокомментировали идею передать Крым под мандат ООН.

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