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Лукашенко заявил о согласии Запада с тем, что Крым является территорией РФ

Лукашенко: Запад согласен с тем, что Крым является российской территорией

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад согласен с тем, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом сообщает ТАСС.

«Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен», — сказал Лукашенко.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Он отметил, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ.

Президент также отметил, что история Крыма неотделима от истории России. Путин напомнил, что на крымской земле находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры. Глава государства убежден, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, будет интересна самому широкому кругу читателей. Путин поблагодарил коллектив авторов за большой, кропотливый, по-настоящему подвижнический труд.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своей первой встрече с президентом РФ.

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