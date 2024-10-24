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Лукашенко готов отправиться в Крым в случае необходимости

Лукашенко: если надо поехать в Крым, то я поеду

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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей готовности посетить Крым, хотя конкретные сроки поездки он не указал. Об этом белорусский лидер сообщил в интервью изданию «Известия».

«В Крым? (...) Ну если надо поехать, поеду. Я человек решительный. Ну а какая необходимость мне сегодня или вчера была ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале, что де-факто Крым – российский, де-юре – нет», – сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что вопросы, касающиеся статуса Крыма, были решены в одностороннем порядке, при этом «международное сообщество» по-прежнему не рассматривает Крым как часть России. Он подчеркнул, что Беларусь с момента присоединения Крыма к РФ активно сотрудничает с полуостровом. Кроме того, президент отметил, что Минск оказывает поддержку Донбассу и Новороссии.

Лукашенко также пообещал пригласить представителей СМИ во время своей поездки в Крым.

До этого Лукашенко заявил, что Запад согласен со статусом полуострова Крым как российской территории.

Ранее в Крыму рассказали о значении 2014 года.

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