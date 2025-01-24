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Министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету

Козлов: к лету пляж Анапы должен быть очищен, никакого мазута быть не должно

К лету 2025 года пляж Анапы должен быть полностью очищен от последствий загрязнения мазутом. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«К этому лету пляж Анапы должен соответствовать нормативам; мазута на пляже быть не должно», — сказал Козлов.

Отмечается, что предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным нормам Роспотребнадзор проведет до 1 марта.

23 января Козлов заявил, что Росприроднадзор планирует в течение примерно трех месяцев рассчитать ущерб, нанесенный природе в результате разлива мазута. Глава ведомства подчеркнул, что после этого итоговый счет будет выставлен в суде виновникам загрязнения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее был назван район Кубани, где завершили очистку берега Азовского моря от мазута.

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