Родственники экс-сотрудника СК захотели вернуть миллионы и квартиры

Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, родные Киреева захотели вернуть квартиры, парковочные места и 26 млн рублей. Отмечается, что в доход государства были обращены три жилых помещения и четыре машино-места.

До этого сообщалось, что экс-сотруднику СК предъявили обвинения по восьми статьям, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями. Рассматривать дело по существу будет Хорошевский районный суд.

В июле 2024 года московский суд изъял более 26 млн рублей и недвижимость Киреева, а также его отца и матери. Данную сумму суд посчитал равной стоимости имущества Киреевых, которое обвинение сочло незаконно нажитым.

По данным следствия, в 2017 году Киреев купил несколько элитных квартир, при этом его легальные доходы не позволяли сделать этого. Часть имущества он оформил на своих родителей. Отец Киреева заявил суду, что сын приобрел имущество на собственные сбережения, а также на деньги, которые они с матерью ему передали. Однако суд и прокуратуру эти доводы не убедили.

Ранее экс-начальнику УМВД Кировской области избрали меру пресечения по делу о взятке.