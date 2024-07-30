В Москве суд взыскал 26 млн рублей с экс-сотрудника СК и его родителей

Хорошевский суд Москвы изъял более 26 млн рублей и недвижимость бывшего сотрудника центрального аппарата СК РФ Александра Киреева, а также его отца и матери. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить иск заместителя генпрокурора к Кирееву А. С., Кирееву С. И. и Киреевой Н. в полном объеме. Взыскать с них солидарно в пользу государства 26 млн 213 тыс. рублей», – огласил решение судья.

Данную сумму суд посчитал равной стоимости имущества Киреевых, которое обвинение сочло незаконно нажитым. Также суд передал в пользу государства три нежилых помещения и четыре машино-места, принадлежащих семье.

Как отмечается, в отношении Киреева возбуждено 17 уголовных дел, связанных с коррупцией.

Представитель прокуратуры рассказал агентству, что в 2017 году бывший сотрудник СК купил несколько элитных квартир, при этом его легальные доходы не позволяли сделать того. Часть имущества он оформил на своих родителей. Отец Киреева заявил суду, что сын приобрел имущество на собственные сбережения, а также на деньги, которые они с матерью ему передали. Однако суд и прокуратуру эти доводы не убедили.

В июне Никулинский суд Москвы изъял биткоины на сумму 1,6 млрд рублей у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взятки от хакеров.

Ранее у структуры Потанина изъяли землю в Подмосковье по иску Рослесхоза.