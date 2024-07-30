Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве суд взыскал 26 млн рублей с экс-сотрудника СК и его родителей

ТАСС: Суд изъял 26 млн рублей бывшего сотрудника СК Киреева и его родителей

close
100%
Shutterstock

Хорошевский суд Москвы изъял более 26 млн рублей и недвижимость бывшего сотрудника центрального аппарата СК РФ Александра Киреева, а также его отца и матери. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить иск заместителя генпрокурора к Кирееву А. С., Кирееву С. И. и Киреевой Н. в полном объеме. Взыскать с них солидарно в пользу государства 26 млн 213 тыс. рублей», – огласил решение судья.

Данную сумму суд посчитал равной стоимости имущества Киреевых, которое обвинение сочло незаконно нажитым. Также суд передал в пользу государства три нежилых помещения и четыре машино-места, принадлежащих семье.

Как отмечается, в отношении Киреева возбуждено 17 уголовных дел, связанных с коррупцией.

Представитель прокуратуры рассказал агентству, что в 2017 году бывший сотрудник СК купил несколько элитных квартир, при этом его легальные доходы не позволяли сделать того. Часть имущества он оформил на своих родителей. Отец Киреева заявил суду, что сын приобрел имущество на собственные сбережения, а также на деньги, которые они с матерью ему передали. Однако суд и прокуратуру эти доводы не убедили.

В июне Никулинский суд Москвы изъял биткоины на сумму 1,6 млрд рублей у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взятки от хакеров.

Ранее у структуры Потанина изъяли землю в Подмосковье по иску Рослесхоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами