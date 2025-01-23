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Экс-начальнику УМВД Кировской области избрали меру пресечения по делу о взятке

СК: бывшего начальника УМВД Кировской области арестовали за крупную взятку
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Телеграм-канал «СУ СК России по Кировской области»

Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего начальника УМВД по Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Мужчина обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2023 года подозреваемый получил от представителя одного из акционерных обществ автомобиль, который взяткодатель взял в лизинг. Стоимость аренды иномарки составила более 700 тысяч рублей, но экс-начальник УМВД пользовался им бесплатно.

Также выяснилось, что фигурант поручал подчиненному принимать у сотрудников зачеты без фактической их сдачи во время проверки на профессиональную пригодность.

Противоправные действия мужчины выявили сотрудники регионального УФСБ России.

Этим же утром вступил в силу приговор бывшей начальнице отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Марине Балаевой и ее подчиненным по делу о многократных взятках. Следствие установило, что за деньги женщина с подчиненными не проверяла коммерческие организации и закрывала глаза на нарушения СанПиНа.

Ранее бывшего замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвинили в получении взяток более чем на 40 млн рублей.

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