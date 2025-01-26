Бывшему сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям

Следствие вменяет бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России (СК РФ) Александру Кирееву совершение преступлений по восьми статьям Уголовного кодекса (УК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями. Рассматривать дело по существу будет Хорошевский районный суд.

До этого московский суд изъял более 26 млн рублей и недвижимость Киреева, а также его отца и матери. Данную сумму суд посчитал равной стоимости имущества Киреевых, которое обвинение сочло незаконно нажитым. Также суд передал в пользу государства три нежилых помещения и четыре машино-места, принадлежащих семье.

В отношении экс-сотрудника СК было возбуждено 17 уголовных дел, связанных с коррупцией.

По данным следствия, в 2017 году Киреев купил несколько элитных квартир, при этом его легальные доходы не позволяли сделать этого. Часть имущества он оформил на своих родителей. Отец Киреева заявил суду, что сын приобрел имущество на собственные сбережения, а также на деньги, которые они с матерью ему передали. Однако суд и прокуратуру эти доводы не убедили.

Ранее экс-начальнику УМВД Кировской области избрали меру пресечения по делу о взятке.