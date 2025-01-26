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В Одессе осквернили бюст маршала Малиновского

«Думская»: одесские вандалы написали на бюсте маршала Малиновского «оккупант»
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РИА Новости

В Одессе вандалы осквернили бюст маршала СССР Родиона Малиновского, написав на нем «оккупант». Об этом сообщает украинское издание «Думская».

«Бюст Малиновского вновь разрисовали», — сообщает Telegram-канал издания.

Отмечается, что это происходит не в первый раз. Злоумышленники написали на бюсте красной краской слово «оккупант».

Маршал Малиновский родился в Одессе в 1898 году. В годы Великой Отечественной войны он руководил операцией по освобождению города от немецких захватчиков.

Бронзовый бюст Родиона Малиновского принадлежит авторству Евгения Вучетича. Памятник был установлен в Одессе в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц.

В феврале 2024 года вандалы также изрисовали бюст Малиновского. Авторы Telegram-канала «Деколонизация. Украина» призвали снести памятник.

До этого украинские националисты осквернили монумент советским солдатам в городе Карловка, который расположен в Полтавской области Украины.

Ранее в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне.

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