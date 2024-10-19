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На Украине националисты разрисовали памятник советским солдатам

Азаров: в Карловке на Украине вандалы осквернили монумент советским солдатам

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Телеграм-канал «Николай Янович Азаров»

Украинские националисты осквернили монумент советским солдатам в городе Карловка, который расположен в Полтавской области Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает бороться с памятниками. В Карловке Полтавской области радикальные националисты осквернили монумент советским солдатам, павшим при освобождении Украины от нацистов», — написал Азаров.

По его словам, страна продолжает идти по пути варварства и дикости.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

13 июля сообщалось, что неизвестные осквернили в украинском городе Днепре памятник советскому летчику времен Второй мировой войны, дважды Герою СССР Анатолию Брандысу. Журналисты рассказали, что вандалы написали на постаменте слова «оккупант» и «зрадник». Последнее переводится как «предатель».

В феврале в Одессе вандалы разрисовали краской бюст маршала и Героя Советского Союза Родиона Малиновского, который в годы Великой Отечественной войны руководил операцией по освобождению города от немецких захватчиков.

Ранее вандалы осквернили памятник жертвам украинских националистов в Польше.

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