В Одессе вандалы изрисовали бюст маршала Родиона Малиновского

В Одессе вандалы разрисовали краской бюст маршала и Героя Советского Союза Родиона Малиновского (1898 — 1967), в годы Великой Отечественной войны руководившего операцией по освобождению города от немецких захватчиков. Фото с поврежденным памятником опубликовал Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Под фотографией авторы канала призывают снести памятник уроженцу Одессы.

«Это уже второй раз (когда с бюстом так поступают — прим. ред.) Здесь поможет лишь трос и десяток людей», — написано в посте.

Бронзовый бюст Родиона Малиновского принадлежит авторству Евгения Вучетича. Памятник был установлен в Одессе в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц.

На этой неделе сообщалось, что в Киеве демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда».

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.